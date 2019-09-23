港鐵黃竹坑站4期項目，今截收意向書，就記者現場所見，至下午2時截止，最少收25份意向書。綜合現場所見及發展商消息，有份遞交意向書的發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、 嘉華（0173）、南豐、會德豐（0020）、英皇（0163）、遠展（0035）、鷹君（0041）、建灝地產、華懋、中信泰富、帝國集團、爪哇（0251）、其士（0025）、華置（0127）、路勁（1098）等，亦包括首次參與港鐵項目的豐泰。

中資公司方面則有中國海外（0688）、萬科置業(香港)、保利（0119）、碧桂園（2007）、龍光（3380）等。

豐泰物業投資助理副總裁徐浩賢表示，集團認為未來住宅供應少，而項目亦符合集團一向發展豪宅的風格。爪哇營業部助理總經理周俊豪表示，地盤是優質項目，景觀佳，但最終仍要收到招標條款及補地價再決定，而集團對後市審慎樂觀。

上述項目可建樓面約63.83萬方呎，擬建兩座物業，提供不多於800個單位，預計於2025年落成，綜合業界預期，最新估值95.7億至118億元，每方呎樓面地價最新估值約1.5萬至1.85萬元。

整個黃竹坑站物業發展項目位於黃竹坑車廠站上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞，今次推出的第4期，則位於黃竹坑站物業發展項目的東南面。

記者：林尚民

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