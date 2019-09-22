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柏蔚山兩房呎價撲4.7萬 創項目新高

文章日期：2019年9月22日 21:21
新世界（0017）旗下北角柏蔚山、西貢清水灣傲瀧兩盤，昨日和今日合共沽出8伙，套現逾3.7億元；當中柏蔚山連沽3伙，其中之一為全盤最後一伙兩房户，3座35樓B室，實用面積662方呎，成交價3106.1萬元，呎價46,920元，創全盤呎價新高。另兩伙沽出的四房呎價均超過四萬元。柏蔚山現時僅餘少量四房户及9伙複式單位待售。柏蔚山去年6月開售至今，累沽572伙，套現逾136億元。
 
至於傲瀧，兩日沽共5伙特色戶，套現逾2.5億元。

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