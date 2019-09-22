雖然反修例風波未平息，但二手市場成交反彈，據中原地產統計，十大屋苑本周末錄得14宗成交，較上周末上升4成，創3周新高；不過，鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城及將軍澳新都城本周末均未錄成交。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市近日交投氣氛明顯轉活，一手新盤錄得理想銷情，帶動二手屋苑交投氣氛，部份一手向隅客率先回流二手市場尋寶，以500萬至800餘萬元的中小型單位為主，成交集中在新界區；加上美國再度減息，負利率年代重臨，增強買家入市信心，成功令二手成交步伐加快。