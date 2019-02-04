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【風雨飄搖下成交】慧安園兩房570萬沽 低市價8%
文章日期：2019年9月22日 14:40
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社會氛圍持續惡劣下，二手市場續錄低市價成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳老牌私樓慧安園本月暫錄約4宗成交，屋苑新錄一宗低市價成交，單位為4座中層D室，屬實用面積354方呎2房間隔，原業主最初放盤叫價618萬元，新近減價48萬元或約8%後，以570萬元減出單位，實呎16102元，成交價比同類市價620萬元低約50萬元或8%；而原業主2015年底以408萬購入單位，帳面賺162萬元或四成。
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