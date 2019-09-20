高銀金融（0530）今年6月宣布撻訂的啟德商業地王重推，並於今日截標，最後僅收5份標書，相信為啟德商業地收標最少的地皮。此外，是次獲收標書數目亦較首次招標的6份標書為少。

入標發展商全為香港財團，當中大部份以獨資競投，包括長實（1113）、新地（0016）、華置（0127）、鷹君（0041）；另信置（0083）亦有入標。啟德跑道區第4C區4號商業地皮，地盤面積約11.5萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，可建樓面逾86萬方呎。

上述地皮原由高銀於今年5月以逾111.244億元投得、每方呎樓面地價12,888元，一度創東九商業地價新高。不過，高銀於6月中指，董事會認為社會矛盾和經濟不穩定，大多數投票贊成暫停提供財務資助以清付地價，最終宣布撻訂收場。

綜合業界人士，地皮最新估值介乎73.37億至103.6億元，每方呎樓面地價約8500至1.2萬元，較5月高銀的中標價低7%至34%。

記者：周綺琪

圖表：地皮資料

地段 地皮位置 用途 地皮 面積 ( 公頃 ) 估計 地積 比率 地皮 面積 ( 平方呎 ) 估計可建 樓面面積 ( 平方呎 ) 新九龍內地段 第 6546 號 啟德第 4C 區 4 號地盤 商業 / 酒店 1.0692 7.5 115,089 863,165

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