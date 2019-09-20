同時最近訪問了時昌迷氣倉老闆時景恒，他在2016年淘大工業村迷你倉大火後，接着2至3年內沽出不少本來作迷你倉自用的物業，套現資金投資海外，包括投資海外迷你倉房託，分享行業的增長機遇。他就此建議可留意澳洲上市的National Storage及美國上市的Extra Space。

原來，該兩隻房託兩過去一段時間業務每年增長近一成，目前派息率仍然吸引。根據彭博數據，National Storage及Extra Space息率分別達5.7厘及3.1厘，而後者過去兩年的股價升幅超過五成，大大跑贏香港的住宅樓價和地產股升幅，此外，時景恒透露亦有買入美國第二大商場房託Brookfield，指其不少物業處於黃金地段，附近住宅林立，可作餐廳及親子用途，受電子商貿的衝擊有限。

除了時景恒，筆者的朋友「陶瓷大王」也舉家移民美國並在洛杉磯和休斯頓大力發展房地產項目，並因此獲得大量EB-5投資移民的名額，他的公司ROY將在本周日(9月22日)參加明報在金鐘萬豪酒店舉辦的「海外物業投資展」暨投資及移民講座，首200名報名參加讀者將免費獲贈《環球置業 最強天書》乙本，詳情及報名 : link.mingpao.com/60176.htm

陸振球

明報投資及地產版主編