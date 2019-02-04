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【新盤銷情】匯璽III今推售352伙 暫沽九成單位
文章日期：2019年9月19日 19:24
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匯璽III今早開售情況(劉焌陶攝)
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雖然反修例風波未有平息跡象，但新盤銷情未見受太大影響，新地
（0016）
南昌站匯璽III今日以價單形式推售352伙，據市場消息指，截至晚上7時，共售出逾320伙，佔今日可供發售逾90%。
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