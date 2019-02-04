今早香港時間凌晨二時美國聯儲局再宣布減息0.25厘，但於議息後主席鮑威爾言論並不特別偏鴿，更指未來負利率並非政策首選，以至美股受壓，今早港股也偏軟。

事實上，根據聯儲成員預期未來息口變化的點陣圖，聯儲局未來再減息空間不大，且在2020年以後利率更可以偏向加息。

另一方面，一如預期美國總統特朗普對聯儲局只減息0.25厘並不滿意，更批評鮑威爾為no "guts "、no sense和no vision，有朋友說笑侵侵其實是話指桑駡槐，其實是在取笑1997後回歸後的香港政府？

說實在的，過去3個月香港就社會動盪的應對也可以no "guts "、no sense和no vision來形容，以至香港人心惶惶，掀了起移居海外和在海外置業以分散風險的熱潮，而筆者最近經過書局，也發現擺滿了移民外地和在外國置業的天書(圖)，包括我和知名基金經理楊書健合著的《環球置業 最強天書》。

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陸振球

明報投資及地產版主編