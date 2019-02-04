美國聯儲局今年第二次減息，中原按揭董事總經理王美鳳表示，環球減息下，美國減息符合市場預期，但美聯儲局議息意見現分歧，年內會否再減息將視乎當地經濟數字發展。最近香港按息水平較受本地資金供求及成本影響，本港一個月拆息仍接近2厘上落徘徊，持續地相對年初上升明顯幅度；加上最近定存競爭加劇、港元貸存比率維持高水平，反映銀行資金成本未見回落，銀行已於6月至9月份數度上調按息及縮減按揭優惠，以改善按揭業務利潤及息差，因此即使美國減息，料本港銀行不會跟隨減息。

再者，本港過往大致上未有跟隨美國加息，故本港減息空間相當有限。在美國減息下，本地拆息再明顯上升機會不大，低息環境將持續，預期年內按息大致上將維持約2.5厘至2.625厘低水平，對樓市未有實質影響但有正面支持作用。

其他報道：

【美國減息】陳德霖：美減息未必對港息有直接影響

【市場看法】儲局記者會令人失望 穆迪料第四季減息機會依然很高

【鷹中帶鴿】鮑威爾：必要時仍有「更多次降息」的餘地

【跟隨減息】金管局將基本利率下調至2.25%

【鷹中帶鴿】鮑威爾：負利率不是首選

【鷹中帶鴿】鮑威爾：重新擴表或較預期快

【絕不手軟】特朗普再轟鮑威爾缺乏膽色

【意見分歧】聯儲局如期減息0.25厘 預測今年不再減

投資講座

登記參加2019年9月22 日（星期日）《海外置業投資展》，屆時多位專家包括樓市高手湯文亮及陸振球等講解最新海外置業資訊及移民政策。預先網上登記、並在當天為首200位到場的參加者，可獲贈「環球置業─最強天書」乙本