社會氣氛持續惡劣下，各區屋苑均錄低價成交。市場消息指，旺角居屋海富苑海寧閣低層16室，實用432方呎，原業主今年7月起，於居屋第二市場以550萬元放售，但一直乏人問津，主動劈價100萬元18%放售，隨即以450萬元獲新買家承接，實呎10417元，成交價屬屋苑同類單位近兩年新低紀錄。原業主早於2000年以94.2萬元（未補地價）購入，持貨19年，帳面獲利355.8萬元，物業期間升值3.8倍。

記者：甘潔瑩