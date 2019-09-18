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【二手成交】太古城三房呎售2萬 10年升值1.4倍
文章日期：2019年9月18日 15:00
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9月至今港島東指標屋苑太古城，暫錄約7宗二手成交。
利嘉閣高級經理黃凱達表示，太古城海天花園啟天閣高層B室，實用面積797方呎三房間隔，外望太古城3期、側望海景，原業主8月以1,730萬元放盤，及後減價80萬或約5%，以1,650萬元易手，實呎20,703元；原業主早於2009年中以約683萬元買入物業，持貨10年，帳面獲利約967萬元或1.4倍。
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