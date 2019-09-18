即時地產新聞

【二手成交】太古城三房呎售2萬 10年升值1.4倍

文章日期：2019年9月18日 15:00
9月至今港島東指標屋苑太古城，暫錄約7宗二手成交。
 
利嘉閣高級經理黃凱達表示，太古城海天花園啟天閣高層B室，實用面積797方呎三房間隔，外望太古城3期、側望海景，原業主8月以1,730萬元放盤，及後減價80萬或約5%，以1,650萬元易手，實呎20,703元；原業主早於2009年中以約683萬元買入物業，持貨10年，帳面獲利約967萬元或1.4倍。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款