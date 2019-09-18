9月至今港島東指標屋苑太古城，暫錄約7宗二手成交。

利嘉閣高級經理黃凱達表示，太古城海天花園啟天閣高層B室，實用面積797方呎三房間隔，外望太古城3期、側望海景，原業主8月以1,730萬元放盤，及後減價80萬或約5%，以1,650萬元易手，實呎20,703元；原業主早於2009年中以約683萬元買入物業，持貨10年，帳面獲利約967萬元或1.4倍。