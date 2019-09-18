鷹君（0041）大埔白石角朗濤早前獲大手客以3.26億元連購9伙，買家身分陸續曝光。土地註冊處資料顯示，朗濤2座12樓B室，實用1739方呎，屬4房雙套房間隔，以4187萬元成交，實呎24,077元，登記買家為邢高福（YING KO FUK），與港區全國人大代表王庭聰女婿姓名相同，料為同一人；邢氏支付約177.94萬元稅款，為樓價4.25%，即以首置身份入市。

另朗濤2座12樓B室，實用1707方呎，成交價4110萬元，實呎24077元，新買家為高春蘭（KO CHUN LAN），其支付稅款174.67萬元，為樓價4.25%，即同以首置身份入市。

記者：甘潔瑩

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