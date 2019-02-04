內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）首次在香港合作發展的東九啟德新盤尚‧珒溋，今日正式開價，首張價單138伙，定價平均29646元，扣除最高18%直減折扣後，整批折實平均實呎24310元，為啟德歷來首批呎價最貴單位，比2017年9月會德豐（0020）OASIS KAI TAK首批平均20225元高出兩成，單位入場費728.88萬元。

被問及近期有新盤以「時光倒流價」賣樓，但尚‧珒溋首批呎價高同區對上一個樓盤兩成，合景泰富集團市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻稱，集團定價要視乎地價及建築等成本計算，並形容今次開價是兩大集團給香港的見面禮。

她表示，啟德區內已有多時無新盤推出，相信有競爭力。

龍湖集團香港項目營銷總監黃少鴻則表示，項目會視乎情況加推，或有加價空間，樓盤今日正式開放示範單位，日內開始收票，最快下星期發售。

今張價單138伙，包括28伙一房，82伙兩房及28個三房單位，實用面積介乎332至752方呎，定價888.87萬至2341.1萬元，實呎26083至32336元，折實728.88萬至1919.71萬元，折實實呎21388至26515元，以定價計市值超過21億元。

記者：林尚民

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