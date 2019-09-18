多年前獲朋友兼樓巿高手紀惠集團總裁湯文亮賜教：「藏富於外 水向低流」八字錦囊，一直獲益。事實上，香港樓價高企兼近期亂局不已，現時在香港買磚頭再大幅升值的值博率有限，實在是時候在港外尋找低水和社會較穩定的投資機會。

最近評級機構惠譽和穆迪分別調低香港的信貸評級和前景展望，其中一個關鍵理由是中港融合，認為香港享有的原來評級溢價在收窄，其實可有兩種解讀，一是香港向下，二是內地向上，不論那一種，其實也可演繹為內地相對香港的投資值博率在提升，所以近期大灣區的物業也備受港人追捧。

如再將投資視野放遠一點，比如馬來西亞自去年大選後馬哈締爾重新掌權，貪污大為收歛，長遠也有利當地的經濟和樓巿，而更遠的美國，雖然發動中美貿易戰，但當地的經濟確較數年前強勁，而股巿也屢創新高，當地的物業和移民計劃如EB-5也值得留意。

文首提及的湯文亮「藏富於外 水向低流」八字真言，而他本人將在9月22日(周日)出席《明報》主辦的「海外物業投資展」作演講嘉賓，首200位讀者到場可獲贈《環球置業 最強天書》乙本，詳情及免費報名 : link.mingpao.com/60176.htm

陸振球

明報投資及地產版主編