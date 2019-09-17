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爪哇7.8億購中環華威商業大廈近六成樓面
文章日期：2019年9月17日 14:41
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爪哇控股
（0251）
公布，以7.8億元購入位於鏞記大廈旁、威靈頓街50號華威商業大廈近六成樓面，包括地下、地面上層、1及2樓的B室、3至22樓2及3號單位，以及部份天台，涉及樓面34,243方呎，呎價22778元。通告續指，上述單位截至2018年底，年租金約1860萬元，以購入價7.8億元計，租金回報率約2.4厘。
記者：甘潔瑩
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