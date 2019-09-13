反修例風波持續下，政府公布推出高鐵西九龍站商業地皮於下周五起招標，原本對項目估價最進取的萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文表示，該行調低地皮估值兩成；他表示，因未知詳細賣地條款，假設不能分柝出售及按現有信息，估計樓面地價約每方呎2至2.8萬元，總價約791億至886億元。

他表示，這地皮是「可遇不可求」及有「戰略性」位置，相信發展商會「各自計數」及「規劃用途」，屬大型發展商「必爭之地」，估計項目會有寫字樓、超5星級酒店、零售及其他商業配套。長期租金回報率約3至3.5%。估計資金回收期約20至30年。

不過，因項目投資額大，估計只有3至5個財團入標，並以合組財團形式入標為主，獨資機會不大，相信大型中資亦會參與，以現時市況及社會情況，發展商在「商業地」的估算及出價上跟「住宅地」截然不同，出價一定比住宅地有差別及其他考慮。

另地皮投資額大及資金回收期長，政府的「計算」與發展商的「計算」上存在一定落差，因發展商會考慮更多有關項目的未來「現金流」及「出租率」等的因素去估算，希望政府計算上會更「貼市」，否則有機面流標。