社會氣氛持續惡劣，惟未有影響買家入市意欲， 美聯物業區域經理黃少明表示，將軍澳半新盤海翩滙3座中層H室，屬實用面積271方呎開放式戶，新近以575萬元獲承接，實呎21,218元，吸引未成功入市日出康城新盤的向隅客承接。原業主於2016年9月以325.9萬元購入上址，帳面獲利249.1萬元，單位3年間升值約76%。