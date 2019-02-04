Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【向隅客入市】海翩滙開放式戶575萬沽 三年升70%
文章日期：2019年9月13日 16:47
Share
prev
next
社會氣氛持續惡劣，惟未有影響買家入市意欲， 美聯物業區域經理黃少明表示，將軍澳半新盤海翩滙3座中層H室，屬實用面積271方呎開放式戶，新近以575萬元獲承接，實呎21,218元，吸引未成功入市日出康城新盤的向隅客承接。原業主於2016年9月以325.9萬元購入上址，帳面獲利249.1萬元，單位3年間升值約76%。
相關新聞
【股份異動】空置稅今刊憲地產股向下 花旗首選新地
【空置稅立法】地建會籲暫緩推空置稅 免為樓市火上加油
【逃犯條例】政法委稱「網開一面」如同縱容犯罪 誠哥咁回應...
【港股收市】假日成交縮 無阻恒指近高位收市升265點 一周升661點
政府收新地屯門兩地 郭炳聯：建公屋會接受
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款