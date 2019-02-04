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【向隅客入市】海翩滙開放式戶575萬沽 三年升70%

文章日期：2019年9月13日 16:47
社會氣氛持續惡劣，惟未有影響買家入市意欲， 美聯物業區域經理黃少明表示，將軍澳半新盤海翩滙3座中層H室，屬實用面積271方呎開放式戶，新近以575萬元獲承接，實呎21,218元，吸引未成功入市日出康城新盤的向隅客承接。原業主於2016年9月以325.9萬元購入上址，帳面獲利249.1萬元，單位3年間升值約76%。
 

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