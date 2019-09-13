社會氣氛持續緊張，大市進入加快下調的階段。中原發表研究報告，中原城市領先指數CCL最新報184.96點，創19周新低，按周跌0.27%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.64點，創20周新低，按周跌0.27%。CCL(中小型單位)報185.26點，創19周新低，按周跌0.30%。三大整體指數同樣連跌3周，分別累跌1.82%、1.97%及1.89%。CCL(大型單位)報183.43點，創18周新低，按周跌0.08%，連跌4周共 1.54%。

分區方面，今周港九兩區CCL_Mass齊升，兼結束2周連跌。港島CCL_Mass報195.37點，按周升0.14%。九龍CCL_Mass報182.50點，按周升0.50%。港九市區指數單周回升，屬技術性反彈，無礙樓價持續向下。不過，新界兩區樓價跌勢持續，新界西CCL_Mass錄166.48點，按周跌0.60%，連跌6周共3.71%，是38周以來首現；新界東CCL_Mass錄194.45點，連跌3周共2.77%，是37周以來首現。新界兩區指數齊跌3周，亦是38周以來首見。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，四大整體指數齊跌3周，是37周(即去年12月)以來首見。去年中秋前夕，四大整體指數同樣齊跌3周，是樓價加快下調前的訊號。中秋後樓價隨即展開連跌，兼跌勢顯著，結束窄幅回軟的局面。今年中秋前，四大整體指數同樣出現齊跌3周，預示樓價即將進入加快下調的階段，但並非轉勢大跌，料樓價重回今年初水平。

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