樓市不景氣，市場接連錄低價成交。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗半新盤溱柏一個3房戶，成交實呎僅1萬元，該單位為8座低層D室，實用面積723方呎，原業主原以738萬元放售，至近日減價至725萬元沽出，較原叫價低13萬元或1.8%，實呎僅10028元，撇除內部轉讓個案，實呎屬屋苑今年新低。原業主2014年7月以約572.1萬元一手買入單位，持貨5年，帳面獲利152.9萬元，升值約27%。