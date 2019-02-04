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GRAND MARINI首輪暫售逾130伙 佔七成
文章日期：2019年9月11日 18:36
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會德豐
（0020）
日出康城MARINI、GRAND MARINI今日新一輪開售318伙；市場消息指，截至下午6時30分，GRAND MARINI售出約132伙，佔今日首輪發售182伙的逾七成。
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