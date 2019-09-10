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【齊齊追月】峻源周六首輪賣42伙 7成招標

文章日期：2019年9月10日 20:43

中信泰富旗下馬鞍山峻源，以折實平均實呎15,999元首推50伙後，今日上載銷售安排，本周六(14日)、即中秋翌日公眾假期首輪發售42伙，惟其中12伙屬價單單位，另外30伙、即七成單位採招標方式發售。

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