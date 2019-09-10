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財團就石塘嘴保德街舊樓申強拍

文章日期：2019年9月10日 19:23
有財團就西環石塘嘴保德街1至7號舊樓申請強拍，該地盤面積約3,005方呎，現劃為「住宅(甲類)」用途，若以最高9倍商住地積比率重建，預計可重建樓面約2.7萬平方呎，項目估值逾2.37億元，即每方呎樓面地價約8700元。
 

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