有財團就西環石塘嘴保德街1至7號舊樓申請強拍，該地盤面積約3,005方呎，現劃為「住宅(甲類)」用途，若以最高9倍商住地積比率重建，預計可重建樓面約2.7萬平方呎，項目估值逾2.37億元，即每方呎樓面地價約8700元。