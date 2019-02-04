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【鬆綁即沽】海翩匯開放戶額印鬆綁570萬沽 3年升六成

文章日期：2019年9月10日 17:38
將軍澳海翩匯新近錄得首宗額印稅SSD鬆綁貨成交。
 
利嘉閣分行經理黃金欽表示，上述海翩匯6座高層E室，屬實用面積297方呎開放式戶，原業主最初叫價600萬放盤，新近以570萬元成交，實呎19192元，即減價30萬元或5%；原業主2016年9月以354萬元一手購入單位，持貨3年，帳面獲利216萬元，物業升值61%。

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