將軍澳海翩匯新近錄得首宗額印稅SSD鬆綁貨成交。

利嘉閣分行經理黃金欽表示，上述海翩匯6座高層E室，屬實用面積297方呎開放式戶，原業主最初叫價600萬放盤，新近以570萬元成交，實呎19192元，即減價30萬元或5%；原業主2016年9月以354萬元一手購入單位，持貨3年，帳面獲利216萬元，物業升值61%。