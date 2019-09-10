社會衝突連月未止，不少業主選擇減價沽售單位。

利嘉閣助理分區董事黃永全指，元朗世宙2座中層C室，屬實用面積429方呎2房戶，新近以636萬元售出，實呎約14,825元；原業主最初叫價650萬元，即最終減價14萬或約2%易手。原業主2016年2月以500.7萬元買入上址，持貨已滿3年，額印鬆綁即放售，帳面獲利約135.3萬元，物業升值27%。