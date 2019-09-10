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【元朗成交】世宙本月開齋 兩房呎售1.48萬

文章日期：2019年9月10日 16:01
社會衝突連月未止，不少業主選擇減價沽售單位。
 
利嘉閣助理分區董事黃永全指，元朗世宙2座中層C室，屬實用面積429方呎2房戶，新近以636萬元售出，實呎約14,825元；原業主最初叫價650萬元，即最終減價14萬或約2%易手。原業主2016年2月以500.7萬元買入上址，持貨已滿3年，額印鬆綁即放售，帳面獲利約135.3萬元，物業升值27%。
 

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