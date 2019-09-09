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【風雨飄搖下成交】明寓複式戶1.08億售 累沽14伙套逾8億
文章日期：2019年9月9日 14:14
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雖然特首正式公布撤回收例，但社會衝突持續激烈，惟個別一手貴價物業仍錄得成交。市場消息指，佳明
（1271）
持有的太子道單幢豪宅明寓，透過招標以1.088億元，最新售出一伙複式戶；單位為9、10樓B室複式戶，採四房雙套設計，實用面積2718方呎，實呎逾4萬元。明寓目前已累售14伙，估計套現逾8億元。
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