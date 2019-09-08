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將軍澳全區本月暫錄20宗買賣 按月倍升
文章日期：2019年9月8日 19:04
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股市轉勢趨升，買家信心轉強，加上業主願意減價，二手成交轉活。
美聯營業經理林志堅表示，將軍澳區內本月至今已暫錄約20宗二手成交，對比上月同期的10宗大升一倍，其中THE PARKSIDE 3座中低層D室，實用704方呎，屬三房間隔，5月份叫價1450萬元放售，最新減價至1298萬元沽出，即累減152萬元或12%，實呎18438元；原業主於2014年以約834萬元一手購入，持貨近5年帳面獲利約464萬元，升值逾55%。
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