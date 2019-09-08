股市轉勢趨升，買家信心轉強，加上業主願意減價，二手成交轉活。

美聯營業經理林志堅表示，將軍澳區內本月至今已暫錄約20宗二手成交，對比上月同期的10宗大升一倍，其中THE PARKSIDE 3座中低層D室，實用704方呎，屬三房間隔，5月份叫價1450萬元放售，最新減價至1298萬元沽出，即累減152萬元或12%，實呎18438元；原業主於2014年以約834萬元一手購入，持貨近5年帳面獲利約464萬元，升值逾55%。