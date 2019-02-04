荃灣區持續錄得低價成交，美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣老牌屋苑荃景花園11座高層C室，屬實用面積431方呎兩房戶，新近以599萬元售出，實呎13898元，相關成交價較8月底10座同類單位成交價683萬元，下調約84萬元或12%，但原業主因早於1993年以170萬元購入，帳面仍賺429萬元，單位26年間升值2.5倍。