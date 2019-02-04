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【9.11賣樓】GRAND MARINI突擊上載銷售安排 周三賣182伙

文章日期：2019年9月8日 14:34
特首林鄭月娥正式公布撤回修訂《逃犯條例》後，會德豐（0020）於周六深夜約11時50分，突擊上載將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI的銷售安排，敲定9月11日(周三)首輪發售182伙，其中A組大手客維持最多可購買4伙單位。GRNAD MARINI今批單位，整體折實平均呎價約1.52萬元，折實價計整批市值估計約17億元。
 

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