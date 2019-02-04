雖然社會氣氛未恢復平靜，但部分買家仍然心急入市。美聯高級營業經理黃家明表示，九龍灣淘大花園新錄一宗外區客睇樓僅約4小時即時入市的個案，上述淘大花園I座中層06室，實用面積391方呎，屬2房間隔，吸引外區客睇樓4小時即拍板入市，成交價600萬元，實呎15345元。原業主2008年1月斥資187萬元購入單位，帳面獲利413萬元，單位11年間升值2.2倍。