就在特首林鄭宣布「真‧撤回」兩天之後，國際評級機構惠譽宣布將香港的長期外幣債信貸評級，由1995年獲得AA+評級首度下調至AA級，並給予負面展望。香港在經歷過1997年亞洲金融風暴、2003年SARS，以至2007年金融海嘯的洗禮時，有關評級都未嘗被下調。

理論上，當一個機構、國家或地區的信貸評級遭下調後，會影其借錢能加和借貸利率，不過，近年的評級機構本身的信譽和中立性也備受質疑，就如導至金融海嘯的次按危機爆發前，有關的次按債還不是獲得最高的信貸評級？

還有，金融海嘯後各國實行QE並壓低利率，現在財政紀律一團糟的意大利10年期國債，孳息意也可低至0.94厘，比美國的被視為無風險利率的10年國債孳息1.57厘還低。

惠譽調低香港的信貸評級，包括質疑香港處理亂局的管治能力，以及認為中國和香港的法治等差距縮窄，所以香港原來享的溢價也要降低。如其所言成理，豈不投資內地如大灣區較投資香港更理性？

陸振球

明報投資及地產版主編

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