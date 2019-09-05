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【風之后的另一半】黃德森3050萬 購北角半山豪宅
文章日期：2019年9月5日 19:39
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市場有名人在反修例風波下入市，土地註冊處資料顯示，北角金龍臺乘龍閣高層B室，實用1216方呎，上月以3050萬元售出，實呎25082元，呎價為屋苑新高紀錄，登記買家為前香港滑浪風帆運動員、「風之后」李麗珊丈夫黃德森。
黃德森今次入市，需付樓價15%辣稅，即涉457萬元。
據悉，黃德森及李麗珊共同持有的同座另一單位，正以約2690萬元放售，若售出後將可獲退稅。而今次沽出單位之原業主，於2014年以2573萬元購入，現帳面獲利477萬元，賺幅18%。
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