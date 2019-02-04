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【匯璽III出閘】新地雷霆：歡迎政府撤回修例
文章日期：2019年9月5日 16:45
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特首林鄭月娥昨日正式宣布撤回修訂《逃犯條例》後，新地
（0016）
副董事總經理雷霆今日出席南昌站新盤匯璽III的記者會時指出，集團歡迎特區政府的決定，希望香港可盡快回復平靜；他續指，匯璽III首批推售單位將不少於235個單位，當中九成為兩房或以下細單位，並以一房為主。
新地代理副總經理唐錦江補充，匯璽III今天開放現樓示位予公眾，已有逾千人參觀。
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