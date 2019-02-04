將軍澳日出康新盤GRAND MARINI開售在即，同區新都城新錄一宗低市價成交；香港置業高級營業經理楊錦河表示，新都城二期8座中低層G室，實用面積363方呎2房間隔，望園景，原業主因有移民計劃，以680萬元放盤，經議價後減價32萬元或約5%，終以648萬元獲首置客承接，實呎17,851元。資料顯示，同類單位曾於上月以668萬元易手，意味是次成交價低20萬元或3%。

原業主於2015年12月以約486萬元購入，持貨4年，帳面獲利約162萬元，物業升值約33%。