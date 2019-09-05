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【入市意欲增】康怡三房減價15%後 呎價1.4萬沽
文章日期：2019年9月5日 15:33
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特首正式公布撤回修訂《逃犯條例》後，買家入市意欲似乎漸漸增加。
利嘉閣高級經理吳玉蘭指，鰂魚涌康怡花園新錄9月首宗二手成交，單位為D座低層16室，實用面積596方呎三房間隔，原業主由叫價1000萬元減至850萬元、獲新買家承接，即減價150萬或15%，實呎14262元。由於原業主早於1986年，以約40.9萬元購入單位，帳面獲利逾809萬元，單位期間升幅近20倍。
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