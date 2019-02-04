特首正式公布撤回修訂《逃犯條例》後，買家入市意欲漸增。

美聯高級營業經理張瑋津表示，元朗YOHO Midtown新錄本月首宗二手成交，上述YOHO Midtown第6座高層D室，3房套連儲物室，實用面積898方呎，原業主叫價1280萬元放盤近一年，有見近期市況波動而減價，終獲換樓客以1150萬元承接，即累減130萬元或10%，實呎12806元；原業主2010年2月以約640.8萬元一手購入單位，帳面獲利509.2萬元或近八成。