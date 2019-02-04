屯門「龍牀盤」菁雋將近入伙，再錄得預租個案，最新有169方呎開放式戶以7000元租出。祥益營業董事胡志偉表示，上述菁雋低層5室，實用面積169呎，屬開放式間隔，業主於上月底以月租8300元放盤，經商議後，減價1300元或16%，並以月租7000元獲區客新婚夫婦承接，呎租41.4元；業主今年7月以282.6萬購入單位，享租金回報約3厘。

另外，菁雋現時已錄得4宗預租個案。