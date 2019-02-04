即時地產新聞

GRAND MARINI暫收700票 超額6倍

文章日期：2019年9月4日 16:37
會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI，項目3日來累積收逾700張入票，以該期首張價單推出101伙計，超額約6倍。會德豐地產助理總經理(業務拓展)楊偉銘指表示，入票人士中約四分一為A組大手客，另約有五成屬同區MONTARA、GRAND MONTARA、MARINI的向隅客，短期內將加推及公布銷售安排。
 
會德豐地產市務助理總經理陳惠慈則指，MARINI已售出445伙，套現34.2億元。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款