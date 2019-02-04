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GRAND MARINI暫收700票 超額6倍
文章日期：2019年9月4日 16:37
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會德豐
（0020）
將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI，項目3日來累積收逾700張入票，以該期首張價單推出101伙計，超額約6倍。會德豐地產助理總經理(業務拓展)楊偉銘指表示，入票人士中約四分一為A組大手客，另約有五成屬同區MONTARA、GRAND MONTARA、MARINI的向隅客，短期內將加推及公布銷售安排。
會德豐地產市務助理總經理陳惠慈則指，MARINI已售出445伙，套現34.2億元。
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