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【鬆綁沽貨】薈朗開放戶減價一成售410萬 3年升值三成
文章日期：2019年9月4日 14:33
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二手市場持續錄得額印稅SSD鬆綁貨成交，利嘉閣聯席董事彭嘉豪表示，馬鞍山半新盤薈朗2座低層A2室，屬實用面積221方呎開放式間隔，原業主最初開價460萬元，新近減價至410萬元易手，減價50萬或11%，實呎18552元。原業主2016年9月以307.6萬元購入單位，額印剛鬆綁，帳面獲利約102.4萬元或33%。
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