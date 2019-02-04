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【風雨飄搖下成交】將中本月開齋 兩房累減2%後810萬元沽

文章日期：2019年9月3日 15:55
將軍澳日出康城GRAND MARINI開售在即，同區將軍澳中心新錄8月份首宗二手成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，上述將軍澳中心5座中層E室，實用面積465方呎，2房望園景，原業主今年7月中起放售，當時叫價870萬元，惟近期樓市有回調迹象，連減兩口價至830萬元，最終買賣雙方以810萬元成交，實呎17419元，即累減60萬元或約7%。原業主於2014年9月以530萬元購入，持貨5年，帳面獲利280萬元，物業升值53%。
 

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