Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【風雨飄搖下成交】將中本月開齋 兩房累減2%後810萬元沽
文章日期：2019年9月3日 15:55
Share
prev
next
將軍澳日出康城GRAND MARINI開售在即，同區將軍澳中心新錄8月份首宗二手成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，上述將軍澳中心5座中層E室，實用面積465方呎，2房望園景，原業主今年7月中起放售，當時叫價870萬元，惟近期樓市有回調迹象，連減兩口價至830萬元，最終買賣雙方以810萬元成交，實呎17419元，即累減60萬元或約7%。原業主於2014年9月以530萬元購入，持貨5年，帳面獲利280萬元，物業升值53%。
相關新聞
【新盤出擊】峻源示範單位首曝光
【公司動向】李寧委任高坂武史為聯席行政總裁
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款