中信泰富旗下馬鞍山峻源，今日以平均實呎17203元首推50伙，扣除最高7%直減折扣後，整批單位折實平均15999元，較同區去年新地（0016）雲海首批折實平均16988元、內房碧桂園（2007）泓碧首批折實平均16497元，分別低約6%和3%；項目明日起收票，最快下周開售。

峻源首推50伙中，位於第2、3座，全屬3房間隔，實用面積介乎922至1428 方呎，售價介乎1682萬至2272萬元，折實售價介乎1564萬至2113萬元，折實呎價14298至17934元。

今批單位中，入場單位為2座3樓B室，實用面積922方呎，折實售價1564萬元；呎價最低單位為2座1樓B室，實用面積1137方呎，折實呎價14298元，折實售價1626萬元。

中信泰富物業代理董事關潔瑩表示，開價參考項目周邊豪宅及特色單位，首批單位以低層為主，大部份享有海景。雖然近日社會氣氛不穩，但上月的一手新盤開售銷情理想，反映買樓需求仍然強勁，她認為首批開價具競爭力，預料主要客源為換樓客，故形容價錢屬「換樓喜動價」。

記者：張允亭

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