外圍及本港社會氣氛影響下，有投資者劈價沽貨，務求盡快套現離場。

中原市務經理李燕群表示，屯門指標屋苑瓏門3座高層E室，屬實用495方呎2房戶，原業主最初以800萬元放售，但有感近月市況動盪，拖累樓價回落，後市不明朗，日前減價30萬元至770萬元，即獲買家洽購，買賣雙方議價期間，原業主更大再劈110萬元，終以660萬元成交，實呎13333元，成交價較原叫價累積減價140萬元或約18%。原業主於2012年以495萬元一手購入，持貨7年，帳面獲利165萬元，物業升值33%。