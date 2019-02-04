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【風雨飄搖下成交】瓏門2房劈價18%後 660萬易手

文章日期：2019年9月3日 15:08
外圍及本港社會氣氛影響下，有投資者劈價沽貨，務求盡快套現離場。
 
中原市務經理李燕群表示，屯門指標屋苑瓏門3座高層E室，屬實用495方呎2房戶，原業主最初以800萬元放售，但有感近月市況動盪，拖累樓價回落，後市不明朗，日前減價30萬元至770萬元，即獲買家洽購，買賣雙方議價期間，原業主更大再劈110萬元，終以660萬元成交，實呎13333元，成交價較原叫價累積減價140萬元或約18%。原業主於2012年以495萬元一手購入，持貨7年，帳面獲利165萬元，物業升值33%。
 

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