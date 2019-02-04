因《逃犯條例》修訂問題，引發7月1日示威者大肆破壞立法會大樓、7月21日元朗白衣人無差別襲擊市民等連串激烈衝突，令社會氣氛處於驚濤駭浪；中原地產報告指，8月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)，錄5,157宗、涉427.87億元(具體反映7月成交市況)，較7月錄6,380宗、涉539.8億元，按月分別下跌19.2%及20.7%，齊成為今年2月錄4,999宗登記、涉416億元後、6個月來新低紀錄，亦較今年5月逾1.03萬宗買賣登記的高位回落五成。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著樓價調整訊號浮現，加上中美貿戰持續、《逃犯條例》爭議未解決，相信未來整體交投量仍然偏低。

一手私宅方面，8月錄1,219宗、涉127.6億元，較7月1,780宗及涉171.7億元，按月分別下跌31.5%及25.7%；8月一手登記主要來自新界細價上車盤，以致登記金額為去年12月錄113.3億元後的8個月新低。

至於二手私宅，8月錄2,663宗及涉226.4億元，較7月2,808宗、涉259.8億元，按月分別下跌5.2%及12.8%；8月宗數為今年2月錄得2,278宗、涉177.2億元後，6個月來新低紀錄，其中宗數連跌4個月，累計跌幅達四成。大型屋苑方面，8月嘉湖山莊錄48宗登記佔最多；沙田第一城21宗、鰂魚涌太古城15宗；荔枝角美孚新邨14宗。

事實上，近2個月登記量更持續低於3,000宗水平，反映示威活動持續，加上中美貿易戰惡化及香港經濟增長放緩等影響，二手市道明顯放緩。