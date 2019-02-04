將軍澳日出康城MARINI 上周開展首輪銷售後，帶動同區半新盤CAPRI，新錄本月首宗二手成交；香港置業助理分區董事劉浩勤表示，上述CAPRI第5座低層D室，屬實用面積359方呎1房間隔，原業主今年4月放盤叫價720萬元，新近減價105萬元或15%後，以615萬元沽出，實呎17131元。劉指出，原業主2015年底以417.5萬元一手購入，帳面賺197.5萬元，單位近4年升值47%。