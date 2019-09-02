Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【豪宅租務】海璇四房呎租75元 業主回報1.5厘
文章日期：2019年9月2日 14:51
Share
prev
next
暑假租務旺季後，北角宅海璇新錄一宗大額租務成交。香港置業首席高級營業經理王俊安表示，海璇2座中層A室，屬向海景4房雙套單位，實用面積1,599方呎，業主以約12.8萬元放租3個月後吸引外區客洽詢，議價後減價8,000元或6%，以12萬元租出，實呎租金約75元，據悉新租客為公司客。以業主2018年1月以約9,513萬元購入單位計，享租金回報率1.5厘。
相關新聞
【純屬誤會】進入K11要查身份證？ K11發言人：僅關門後放置在場內
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
【入伙新盤】「龍牀盤」菁雋170呎開放式戶 月租7000元
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款