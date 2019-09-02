暑假租務旺季後，北角宅海璇新錄一宗大額租務成交。香港置業首席高級營業經理王俊安表示，海璇2座中層A室，屬向海景4房雙套單位，實用面積1,599方呎，業主以約12.8萬元放租3個月後吸引外區客洽詢，議價後減價8,000元或6%，以12萬元租出，實呎租金約75元，據悉新租客為公司客。以業主2018年1月以約9,513萬元購入單位計，享租金回報率1.5厘。