即時地產新聞

官永義兒子1900萬購君臨天下兩房 同類呎價兩年平一成

文章日期：2019年8月30日 18:51
樓價回落，部份投資者家族趁低價入市。
 
土地註冊處資料顯示，永義國際（1218）創辦人兼前主席官永義兒子官俊傑，本月中以1900萬元購入九龍站君臨天下2座低層D室，單位實用794方呎，兩房一套連內園景觀，實呎23929元。資料顯示，同座樓層較低、實用750方呎D室，於2017年以1980萬元易手，實呎26400元，意味現成交呎價較兩年前戶型相若單位低約9%。至於今次沽出物業之原業主，於2009年以1545萬元購入，持貨10年帳面僅獲利355萬元，帳幅約23%。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款