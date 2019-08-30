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官永義兒子1900萬購君臨天下兩房 同類呎價兩年平一成
文章日期：2019年8月30日 18:51
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樓價回落，部份投資者家族趁低價入市。
土地註冊處資料顯示，永義國際
（1218）
創辦人兼前主席官永義兒子官俊傑，本月中以1900萬元購入九龍站君臨天下2座低層D室，單位實用794方呎，兩房一套連內園景觀，實呎23929元。資料顯示，同座樓層較低、實用750方呎D室，於2017年以1980萬元易手，實呎26400元，意味現成交呎價較兩年前戶型相若單位低約9%。至於今次沽出物業之原業主，於2009年以1545萬元購入，持貨10年帳面僅獲利355萬元，帳幅約23%。
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