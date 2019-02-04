受中美貿易戰、《逃犯條例》修訂問題引發連串大型社會衝突的雙重負面因素打擊下，本港樓價持續調整。中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL，八大指數全線齊跌，屬32個周、即約8個月以來首見；當中CCL最新報187.97點，按周跌0.22%；反映大型屋樓價走勢的CCL Mass報189.89點，按周跌0.26%；CCL(中小型單位)報188.35點，按周跌0.26%。上述三大指數同為9周、即逾兩個月的新低紀錄。

另外，CCL(大型單位)報186.03點，為4周新低，按周跌0.05%，連跌2周共0.15%，四大整體指數齊告下跌。

分區指數方面，新界西CCL Mass報167.70點，為16周、即約4個月新低紀錄，按周跌0.29%，連跌4周共3.00%；新界西樓價率先下跌，連跌4周，為36周、即約9個月以來首見；九龍CCL Mass報187.29點，按周跌0.40%；港島CCL Mass報197.01點，按周跌0.20%，結束2周連升；新界東CCL Mass報199.89點，按周跌0.05%，結束2周連升。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，2018年9月中秋節前，八大指數曾經齊跌2周，當時樓價開始反覆回軟，其後向下調整，今次八大指數齊跌，相信樓市將結束高位窄幅回軟局面，可能於中秋前後開始出現較快的下調。

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