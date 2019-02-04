本港社會氣氛雖然持續惡劣，但市場仍錄得個別額印稅SSD鬆綁貨成交。

美聯區域經理李子峰表示，馬鞍山薈朗2座低層B3室，屬實用面積238方呎開放式設計，原業主月前叫價約430萬元放售，最終減價25萬元或約6%，獲首置客以405萬元承接，實呎17,017元。新買家睇樓1次即決定入市。原業主2016年9月以約345.7萬元購入，帳面獲利逾59萬元，期間升值17%。