世邦魏理仕最新發佈《2019年上半年亞洲投資者境外房地產投資數據》，報告指，受中資轉向重置資產組合、全球經濟不確定性增加的影響，2019年上半年亞洲資本的境外房地產投資總規模較去年同期下降25%至196億美元（折合約1528.8億港元）。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷指，自2018下半年開始，中國內地投資者繼續延續境外房地產的淨賣方角色。今年上半年，中資的境外房地產投資總額錄得14億美元，少於去年同期的三分之一；而香港資本的境外資產也縮減至26億美元 （即約202.8億只元），但投資者對悉尼、墨爾本和倫敦等地的優質核心資產需求仍然強勁。

而今年上半年亞洲區域內部境外投資總額為91億美元（約709.8億港元），其中近一半（43%）來自新加坡。此外，日本境外投資熱情持續升溫，投資規模同比增至19億美元（約148.2億元）。

他續指，香港的資本來源主要來自個別高淨值產人士和家族辦公室，近期英鎊走軟明顯刺激了香港投資者發掘英國投資機會的意欲。另外，預計在短期內，在港上市的國內發展商將繼續維持在海外投資的步伐，並加強與當地合作夥伴的協商，專注發展收益較為穩定的小型投資項目及商業地產項目。而從投資目的地城市來看，巴黎和東京取代倫敦和香港成為今年上半年亞洲資本最受歡迎的投資目的地。上海排名同比上升兩位，在上半年位列第三。