今年初曾形容樓市走勢「像霧又像花」的美聯（1200）集團主席黃建業，今日對樓市發表較明確的睇法，估計下半年一手成交料將急跌逾四成，全年二手成交量則「差過沙士」。

黃表示，年初樓市交投暢旺，新盤熱銷帶動二手成交，樓價更曾突破歷史高位，然而自年中起中美貿易戰重燃戰火，加上本地政治事件發酵，雙重壓力之下，本港經濟呈現一片迷霧，煞停樓市成交。綜合美聯和土地註冊處資料，4月一手私樓、二手住宅買賣註冊量合共錄得8,189宗，較3月5,465宗激升近5成，至5月更升至8,576宗，創逾6年半新高，惟相關數字於6月回落至4,774宗，按月大跌逾44%，於7月份雖然回升至4,975宗，但是較5月高位仍然減少42%。

展望下半年，黃認為環球經濟皆有衰退之危，外有貿易戰，內有政治爭拗，利淡因素全面湧現，如情況持續，要注意樓市「熊出沒」，樓價失去上升動力，成交亦將持續尋底，預計今年將從高位下跌約5%。至於全年二手住宅註冊量，黃建業估計只會錄約4萬宗，有機會創出成1996年有紀錄以來新低，屆時宗數將「差過沙士」，較2003年SARS時期錄得的全年46,131宗二手註冊，亦低逾13%。

一手私樓註冊量方面，黃估計全年約為1.95萬宗，即下半年的一手私樓註冊量錄約7,000宗，較上半年跌逾4成，有機會為自2016年上半年錄得的5,616宗後的3年半新低。

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