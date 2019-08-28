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【風雨下招標】海日灣II 加推37伙 下月2日起招標

文章日期：2019年8月28日 16:42
社會局勢持續緊張，但億京荃灣映日灣兩輪銷售均開出紅盤後，同系大埔白石角海日灣II，今日上載全新銷售安排，新加推37伙單位，於9月2日至11月29日期間招標；有關單位全屬3房或以上設計，部分屬連天台特色戶。
 

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